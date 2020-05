CAMORANI, Nel calcio di oggi sarei in Nazionale

Alfonso Camorani, ex Fiorentina nella stagione 2004/05, al quotidiano La Città ha detto: "Ho giocato con tantissimi campioni, persone e uomini che nel calcio di oggi, senza nulla togliere, se ne trovano difficilmente. Seedorf, Kakà, Del Piero, Marchisio, Totti... Erano tempi diversi, anche nelle piccole squadre c’erano grandi campioni e non a caso Vucinic è arrivato alla vittoria del campionato con la Juventus. Forse io, nel calcio di oggi, sarei arrivato anche a giocare in Nazionale. Non voglio fare un torto a nessuno. Ovviamente la Salernitana, la maglia granata ha una storia particolare e la tifoseria è molto esigente. Poi Lecce e Fiorentina sono club importantissimi. Non saprei scegliere. Io gli ho dato tanto e loro mi hanno dato tantissimo. Salerno e Lecce sono 50 e 50".