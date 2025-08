Burdisso riparte dal Monza: "Vogliamo tornare in Serie A. Colpani? Non ci sono offerte"

Dal centro sportivo dell'Atalanta, dopo l'amichevole disputata oggi dal suo Monza contro la Dea, il nuovo ds dei brianzoli Nicolas Burdisso ha fatto il punto sul futuro del suo club, da cui è ripartito dopo l'addio alla Fiorentina: "Qualche settimana fa abbiamo presentato il nostro mister e abbiamo cercato di essere chiari su quello che dovevamo fare e abbiamo lasciato spazio a lui. Stiamo vivendo un periodo di transizione e quando ci sarà il momento del closing spigheremo nel dettaglio il nostro progetto tecnico. Il nostro primo obiettivo è stato quello di dare al mister tutte le risorse per allenare una squadra che lo scorso anno non aveva fatto bene e che doveva trovare nuove motivazioni. Sapendo che dopo due settimane siamo già a cambiare velocità, cambiando scelte e gerarchie. Vogliamo far capire che abbiamo le idee chiare e una rosa molto molto competitiva, con giocatori importanti e con l'obiettivo di tornare in Serie A".

Prosegue poi su Andrea Colpani, reduce dalla stagione deludente alla Fiorentina: "Non ci sono arrivate grandissime offerte. A Izzo abbiamo offerto il rinnovo di contratto e allo stesso modo anche a Birindelli e Ciurria. Per dare un segnale di continuità. Ne stiamo parlando. Qualcuno ha chiesto di andare via? Tutti gli elementi del gruppo hanno detto chiaramente di volersi allenare al meglio per il Monza e poi valutare se dovesse arrivare qualche opportunità".