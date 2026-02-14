Social

Bove in campo dopo oltre 14 mesi, il Watford lo celebra: "He's back"

Bove in campo dopo oltre 14 mesi, il Watford lo celebra: "He's back"FirenzeViola.it
Oggi alle 18:18Ex viola
di Redazione FV

Edoardo Bove in campo dopo quel terribile 1° dicembre 2024 contro l'Inter quando un malore lo costrinse al ricovero e all'impianto del defibrillatore, precludendogli così di tornare a giocare in Italia. L'ormai ex centrocampista viola oggi, dopo 4 mesi, è entrato in campo all'86' di Preston-Watford, in Championship dove è stato tesserato a gennaio. Pochi minuti ma che valgono tanto per Bove dopo quanto passato.

"Bove's back" ha scritto il club inglese celebrando il suo ritorno in campo. La partita, per la cronaca, è finita 2-2.