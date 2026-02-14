Bove: "Che emozione tornare in campo. Ero arrabbiato"

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "È una sensazione molto bella, sentire di nuovo il campo. Sono un po' deluso dal risultato perché penso che meritassimo di vincere. Ma è una bella emozione tornare in campo. Devo ringraziare lo staff e i miei compagni di squadra che mi hanno dato la possibilità di adattarmi a questo nuovo tipo di calcio". Edoardo Bove non nasconde l'emozione per il suo rientro in campo con la maglia del Watford in Inghilterra, dopo 14 mesi dal malore in campo. Il centrocampista italiano ringrazia anche i tifosi: "Il loro supporto mi ha aiutato a superare le difficoltà e mi ha dato la forza di tornare. Non mi sono mai sentito solo e questo tipo di forza da parte dei tifosi della Roma e di tutte le persone del mondo mi ha dato la possibilità di essere qui". "Devo essere onesto, non guardavo il calcio - racconta - Anche vedere i bambini giocare con una palla mi faceva sentire un po' arrabbiato.

Dopodiché ho iniziato a guardare le partite, a guardare i miei amici e i miei ex compagni di squadra giocare. Uno dei miei migliori amici Flavio Cobolli gioca a tennis. Vederli affrontare le difficoltà mi ha fatto pensare di potercela fare e mi ha fatto iniziare a lottare per tornare di nuovo". "Il mio obiettivo principale è giocare quante più partite possibile, per tornare allo stesso livello in cui ero prima o addirittura migliore. So che ci vuole tempo. Qui abbiamo la possibilità di farlo, quindi dobbiamo fare pressione su noi stessi per trovare la chiave per fare qualcosa in più. Vogliamo andare in Premier League e dobbiamo mantenere alta la nostra ambizione, altrimenti può essere difficile trovare motivazione", conclude l'ex di Roma e Fiorentina. (ANSA).