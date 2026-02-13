Andrews: "Kayode è in continua crescita. È un piacere lavorare con lui"

Dopo l'ottima prestazione contro l'Arsenal, il terzino ex viola Michael Kayode è stato esaltato dal suo allenatore Ketih Andrews ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del tecnico: "Sarebbe limitante giudicare Michael soltanto per le sue rimesse laterali, che rappresentano appena una parte del suo contributo in campo. È un giocatore in continua crescita e, dal punto di vista difensivo, è straordinario: sorprende per come riesce a contenere gli esterni offensivi avversari. E fa tutto questo con il sorriso sempre sulle labbra. Lavorare con lui è davvero un piacere.