Ravenna, esonerato Marchionni: fatale la sconfitta contro la Ternana

Il ko rimediato a Terni e il distacco salito a dieci punti dalla vetta occupata dall’Arezzo hanno avuto conseguenze pesanti in casa Ravenna. Nel vertice societario andato in scena questa mattina è stata infatti presa la decisione di sollevare dall’incarico Marco Marchionni. L’ex centrocampista tra le altre squadre anche della Fiorentina, non guiderà la squadra nella prossima gara di campionato contro la Juventus Next Gen. Questo il comunicato del Ravenna:

"Il Ravenna FC comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il tecnico Marco Marchionni. Insieme a lui vengono sollevati dall’incarico anche i collaboratori Giuseppe Irrera e Daniel Neri. Nel corso delle 65 partite alla guida dei giallorossi, Marco Marchionni ha contribuito in maniera significativa a scrivere pagine importanti della storia recente del Club, conquistando la vittoria dei playoff e della Coppa Italia di Serie D, accompagnando il Ravenna nel percorso che ha portato al ritorno tra i professionisti. La Società desidera esprimere a Marco Marchionni, Daniel Neri e Pino Irrera un sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante la loro esperienza in giallorosso, augurando loro le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera. Il nome del nuovo allenatore verrà comunicato nelle prossime ore".