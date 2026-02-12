Cagliari, l'ex viola Mina verso il recupero per la partita con il Lecce

(ANSA) - CAGLIARI, 12 FEB - Il Cagliari cerca di recuperare Mina in vista della notturna di lunedì all'Unipol Domus contro il Lecce. Ma Pisacane non potrà convocare Deiola (ricaduta dopo l'infortunio a pochi passi dal pieno recupero) e Borrelli, fermato da una distrazione al flessore: l'attaccante ne avrà per circa un mese. Sempre fuori Belotti, Felici e Folorunsho (oggi lavoro personalizzato per l'ex Verona). Il tecnico rossoblù dopo la sconfitta con la Roma sembra pronto a confermare la formazione base delle tre vittorie consecutive. Ritorno in campo di Mina: oggi il difensore si è allenato regolarmente conni compagni. Previsto un probabile turno di riposo per Dossena dopo l'esordio all'Olimpico dopo quasi un anno di stop per il grave infortunio. Accanto al colombiano ci sarà l'altro sudamericano Rodriguez.

Giocatori contati, poche alternative e rotazioni nelle altre zone del campo. Sulla fasce spazio a Palestra e Obert. In mediana il trio Adopo, Gaetano e Mazzitelli. Davanti dovrebbero giocare i soliti Kilicsoy ed Esposito. Panchina corta con pochi possibili cambi, quasi obbligati. (ANSA).