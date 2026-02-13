Kayode ferma l'Arsenal: decisivo il suo assist da rimessa laterale
FirenzeViola.it
Ancora Kayode determinante in Premier League con il Brentford. Il terzino ex Fiorentina si è reso protagonista nel pareggio contro l'Arsenal, che ha interrotto la cavalcata verso il titolo, prima con una diagonale precisa che ha impedito la rete del doppio vantaggio ai Gunners e poi con il suo marchio di fabbrica, la rimessa lunga in area di rigore. Al 70' la sua rimessa ha trovato nel cuore dell'area di rigore Van Der Brempt, il cui colpo di testa ha trovato Lewis-Potter che ha segnato la rete del decisivo pareggio.
Pubblicità
Ex viola
A Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbidi Luca Calamai
Le più lette
1 A Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
2 La fiducia a Vanoli ha un senso. E’ lui che deve salvare la Fiorentina. Como non è persa in partenza: viola lottate
Copertina
FirenzeViolaPer la salvezza viola serve il miglior Gosens: a Como Vanoli è pronto a rilanciare il tedesco
Lorenzo Di BenedettoVanoli deve essere messo in discussione, la salvezza della Fiorentina passa anche da alcune scelte che saranno fondamentali. La squadra ha paura ma non può permetterselo. Il tempo è finito, adesso servono solo i punti, in qualsiasi modo
Angelo GiorgettiSolo Paratici può salvare la Fiorentina. Inchiodi i giocatori alle loro responsabilità. E parli con la forza del suo contratto: se andiamo in B, restate tutti a Firenze. Via Vanoli? Se lo chiede la squadra e ci sono alternative migliori
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com