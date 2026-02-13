Kayode ferma l'Arsenal: decisivo il suo assist da rimessa laterale

Ancora Kayode determinante in Premier League con il Brentford. Il terzino ex Fiorentina si è reso protagonista nel pareggio contro l'Arsenal, che ha interrotto la cavalcata verso il titolo, prima con una diagonale precisa che ha impedito la rete del doppio vantaggio ai Gunners e poi con il suo marchio di fabbrica, la rimessa lunga in area di rigore. Al 70' la sua rimessa ha trovato nel cuore dell'area di rigore Van Der Brempt, il cui colpo di testa ha trovato Lewis-Potter che ha segnato la rete del decisivo pareggio.