Amoruso: "Quando concedi sempre nel finale, qualcosa ti deve scattare altrimenti sei condannato"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha così commentato la vittoria dei viola a Como a "Il salotto dello sport" su RTV38: "Per quello che è la classifica è stata una Fiorentina perfetta, con De Gea che non ha fatto parate importanti. Alla fine ci siamo abbastanza abbassati ma non abbiamo corso grandi rischi. Per 90 mnuti abbiamo occupato il campo come non mai. Sembrava una squadra sbilanciata con gli esterni puri e il centravanti ma in fase di non possesso era un 4-1-4-1 e dunque sono molto soddisfatto. Ora vanno tenuti i nervi saldi e la Fiorentina lo ha fatto. Qualche altra squadra aveva portato via qualche punto perché il Como comunque osa, anche con i difensori, e dunque concede e la Fiorentina dunque ha tenuto bene pur considerando la giornata non eccellente di Kean nonostante il gol su rigore ed ha portato a casa tre punti importantissimi".

L'atteggiamento è stato diverso? "Sì ma perché non c'è via di ritorno, quando concedi sempre gol nel finale, è chiaro che ti deve scattare qualcosa dentro altrimenti sei condannato. Le altre volte però non sei stato raggiunto o scavalcato da altre squadre per la loro bravura ma per errori nostri ed oggi ho visto anche dettagli diversi, come tenere la palla lontana e dunque l'avversario oggi il pareggio eventualmente se lo doveva guadagnare. Con questa vittoria e alcuni scontri diretti sei lì, avevi bisogno di fiducia e i giocatori hanno dato risposte sul campo oggi, al di là degli errori di cui si è parlato del tecnico".

Le è piaciuto Harrison? "Mi è piaciuto molto, credo servisse un giocatore così anche se poteva finalizzare qualcosa in più, ma ha corso, ha dato man forte a Dodo, ha tenuto palla".

Ranieri titolare la mossa giusta, lo vede diverso? "Nell'occasione del primo gol è lui è che recupera un pallone in scivolata. Se vuoi sopravvivere in questo mondo e dimostrare di poter stare a certi livelli in A devi trovare motivazioni per migliorare e se lui ha utilizzato questo mese per capirlo è positivo ed oggi ha fatto bene. Me lo aspettavo prima al posto di Pongracic che non stava benissimo ma almeno al posto di Comuzzo il croato è potuto tornare a giocare a destra. Dietro oggi dietro entrambi bene perché il Como è andato in area con tanti centrocampisti ma la linea ha tenuto bene. Auguriamoci che Ranieri sia tornato, perché abbiamo bisogno di tutti".

Fagioli ha sbloccato la gara e giocato in difesa: "Oggi non abbiamo visto la sua fase migliore perché la partita, come è stato confermato, non permetteva di prendere il Como alto e lo hai lasciato palleggiato sul quale però la Fiorentina ha fatto un bel pressing che non ha permesso ai lariani di fare quello che sa fare. Tutto quello che è stato fatto è stato fatto nel tempo giusto. Serviva attenzione, una gara quasi perfetta".