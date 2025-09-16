Borja Valero: "Bisogna accettare il ko con il Napoli e ripartire. Sono curioso dei nuovi, mi paragonano a Fagioli"

L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero è intervenuto sui canali ufficiali della Fiorentina, direttamente in collegamento dal Viola Park. Di seguito le parole:

Che effetto le fa trovarsi qua al nuovo centro sportivo?

"E' bellissimo stare qua ed è bello vedere in che contesto si allenano oggi i giocatori della Fiorentina".

Come vedi la Fiorentina quest'anno?

"Sono fiducioso, mi sono piaciute come sono state fatte le cose, credo che il mister abbia molte possibilità, ci sono giocatori che offrono la possibilità di giocare in diversi modi. Spero che si possa vedere presto la prima vittoria per poi ripartire al meglio".



Come ha visto la partita contro il Napoli?

"Era una partita complicata, ero fiducioso ma loro hanno fatto una gara importante. Negli ultimi minuti la partita si poteva riaprire e questo è positivo, bisogna accettare che il Napoli è stato migliore ma bisogna ripartire subito perchè ci sono partite importanti".

Sul mercato?

"Un fattore positivo aver trattenuto i più forti a differenza degli ultimi anni in cui ci si era abituati a vedere i più forti partire, aver trattenuto i migliori è sicuramente un segnale positivo, sono curioso di vedere i nuovi acquisti a centrocampo come Nicolussi e Fazzini che sono entrati bene contro il Napoli e possono sicuramente dare un bel contributo alla squadra, ti offrono diverse possibilità e spero che possano lasciare un segno all'interno della squadra".

C'è uno tra questi che ti assomiglia?

"Nell'ultima stagione tante persone mi hanno accostato a Fagioli, mi auguro per lui che sia molto meglio di quello che sono stato io è un giocatore di qualità e mi fa piacere che venga paragonato a me, però ogni giocatore è un giocatore a se, spero che possa far bene".

Sulla Conference?

"Deve essere sempre un obbiettivo della Fiorentina, non va dato per scontato che la sqadra debba arrivare in finale, l'obbiettivo deve essere quello di fare meglio e quindi dare il massimo e provare di nuovo a vincere. Questa competizione è importante per portare un trofeo a Firenze che manca da molto tempo ma apre anche le porte all'Europa League e questo significherebbe alzare l'asticella".