"Nato il 13 marzo" arriva in Cina e in Belgio. L'omaggio a De Sisti esportato nel mondo

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“Nato il 13 marzo. Giancarlo De Sisti, un campione chiamato Picchio” arriva anche a Pechino e Bruxelles. Il docufilm, realizzato da La Nazione col giornalista Roberto Davide Papini, è un omaggio al campione ex Fiorentina e dopo essere stato presentato a Coverciano e Vicchio, sbarcherà anche in Cina e in Belgio.

Si tratta di due appuntamenti internazionali: uno, organizzato dal Viola Club Bruxelles (in occasione del centenario della Fiorentina) si terrà giovedì 23 aprile nella sede della Regione Toscana a Bruxelles alle 18.30. Il Viola Club Bruxelles (presieduto da Alessandro Piccioli, con Marco Fusaro vice presidente) conta oltre cento iscritti ed è nato nel 2007.

L’altro appuntamento di prestigio è quello a Pechino con il Beijing International Film Festival (in partnership con Beijing International Sports Film Week) in corso nella capitale cinese fino a sabato 25 aprile e che ha selezionato il documentario su De Sisti, che era stato pre-selezionato dalla Commissione della FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs.