Bologna-Italiano ancora insieme? In settimana previsto un incontro tra le parti

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Vincenzo Italiano vicino a continuare il percorso sulla panchina del Bologna. Dopo la storica conquista della Coppa Italia nella scorsa stagione che ha riportato un trofeo nel capoluogo emiliano dopo tantissimi anni, la stagione in corso si è, invece, conclusa con un po' di delusione dato che il Bologna ha anticipatamente abbandonato le coppe europee vista l'eliminazione dall'Europa League ai quarti di finale da parte dell'Aston Villa. Evidente, però, sarebbe la voglia di continuare ad andare avanti insieme.

Nonostante la scadenza del mister ex viola sia fissata per il 2027, il Bologna sarebbe comunque interessato a chiudere la questione una volta per tutte attraverso un incontro tra le parti. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il summit è previsto già nel corso di questa settimana.