BOJINOV, Spero Vlahovic-Milenkovic vadano alla Juve

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, l'ex attaccante bianconero e viola, Valeri Bojinov, per parlare approfonditamente dei suoi due ex compagni di squadra Nikola Milenković e Dusan Vlahovic: "Se la Juventus dovesse acquistare questi due ragazzi, non farà altro che continuare a vincere. Sono diventati uomini, maturi, di esperienza che già conoscono il campionato italiano, per me sono pronti per fare il grande salto".

Non a caso la Juve segue da tanti anni il difensore e da un po' di tempo il centravanti.

"Per quanto mi riguarda, prima che andassero alla Fiorentina avevo già consigliato alla Juve di acquistarli. La mia speranza è che possano arrivare entrambi a Torino".

Che cosa la colpiva ed impressionava dell'adolescente Milenković?

"Nikola era un ragazzo molto timido, ma già spiccava enormemente la sua intelligenza calcistica. Il suo non è uno stile aggressivo, è elegante e sempre sul pezzo. Tatticamente è migliorato tantissimo perché può giocare a due o a tre, già ai tempi del Partizan mi piaceva molto e sono contento della carriera che sta avendo. La Juve è una scuola per i difensori, per me può diventare come Bonucci e Chiellini".

Mentre Vlahovic lo vede in coppia con Ronaldo e Dybala?

"Certo che sì, nella maniera più assoluta. Dusan è un giocatore capace di far gol, pressa tanto e gioca per la squadra. E' micidiale in area di rigore, lo abbiamo visto quest'anno. Vorrei sottolineare il fatto che segnare 20 o più gol nella Fiorentina, in una squadra dove non ci sono Ronaldo e Dybala, assume ancora più rilevanza. Immaginiamolo nella Juve e con tutti quei campioni, così potrebbe diventare ancora più forte".