Crystal Palace-Fiorentina, comunicate le modalità di acquisto dei biglietti
Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha reso note le modalità e le fasi di vendita dei biglietti del quarto di finale di andata di Conference League in casa del Crystal Palace in programma per il 9 aprile alle ore 21:00. Queste le modalità comunicate dal club viola per accedere allo Selhurst Park Stadium:
"ACF Fiorentina comunica che da Lunedì 30/03/2026 ore 15:00 saranno disponibili i biglietti dei settori riservati ai tifosi della Fiorentina per la trasferta valevole per la gara di andata dei Quarti di Finale di UEFA Conference League 2025/26, in programma al Selhurst Park Stadium di Londra, Giovedì 09/04/2026 ore 21:00 CEST (ore 20:00 locali).
I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili al costo di € 21,50 (compresa prevendita).
Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario utilizzare la propria InViola Premium Card.
Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.
Si precisa che i tagliandi non sono cedibili a terzi e che si riceveranno, entro il giorno precedente la gara all’indirizzo dell’account MyFiorentina utilizzato per l’acquisto, dopo gli opportuni controlli sui dati inseriti (vedi INFORMAZIONI IMPORTANTI nella sezione INFO BIGLIETTI).
CALENDARIO E MODALITA’ DI VENDITA:
PRIMA FASE – AWAY PRIORITY 1 Dalle ore 15:00 del 30/03/2026 fino alle ore 10:00 del 01/04/2026. Riservata a:
-Coloro che hanno effettuato da 2 a 6 trasferte UECL 25/26 nei settori riservati ad ACF Fiorentina (I non possessori di InViola Premium Card potranno contattare il FIORENTINA POINT per l’acquisto)
SECONDA FASE – AWAY PRIORITY 2 (fase attiva solo in caso di biglietti ancora disponibili): Dalle ore 15:00 del 01/04/2026 fino alle ore 15:00 del 02/04/2026 o fino ad esaurimento delle disponibilità. Riservata a:
-Coloro che hanno effettuato da 2 a 6 trasferte UECL 25/26 nei settori riservati ad ACF Fiorentina
-Abbonati Serie A e/o Abbonati UECL 25/26 (compreso Curva Double Pass) con almeno 1 trasferta UECL 25/26 nei settori riservati ad ACF Fiorentina
TERZA FASE – AWAY PRIORITY 3 (fase attiva solo in caso di biglietti ancora disponibili): Dalle ore 15:01 del 02/04/2026 fino alle ore 15:00 del 03/04/2026 o fino ad esaurimento delle disponibilità. Riservata a:
-Coloro che hanno effettuato da 2 a 6 trasferte UECL 25/26 nei settori riservati ad ACF Fiorentina.
-Abbonati Serie A e/o Abbonati UECL 25/26 (compreso Curva Double Pass)
QUARTA FASE – AWAY PRIORITY 4 (fase attiva solo in caso di biglietti ancora disponibili): Dalle ore 15:01 del 03/04/2026 fino alle 12:00 del 07/04/2026 o fino ad esaurimento delle disponibilità. Riservata a:
Tutti i possessori di InViola Premium Card".
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