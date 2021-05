BOATENG, Rientrato in gruppo col Monza

Dopo aver saltato le ultime due gare di regular-season e l'andata delle semifinali play-off di ieri, col Monza che ha perso 3-0 sul campo del Cittadella, l'ex-viola Kevin Prince Boateng è tornato ad allenarsi coi compagni e potrebbe recuperare per la sfida di ritorno, in cui la squadra di Brocchi è tenuta all'impresa di ribaltare il risultato. Boateng, che qualche settimana fa era stato punito con l'esclusione dall'elenco dei convocati per il viaggio non autorizzato al casinò di Lugano, potrebbe quindi partecipare al match di giovedì sera, una partita che potrebbe essere l'ultima per lui in maglia biancorossa.