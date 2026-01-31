Biraghi in uscita dal Torino: l'Hellas Verona lo ha chiesto in prestito

Oggi alle 12:30
Avanza l'ipotesi Hellas Verona per Cristiano Biraghi. L'ex capitano della Fiorentina è ritenuto un elemento in uscita da parte del Torino, tanto che la dirigenza di Cairo l'ha anche proposto ai viola negli scorsi giorni per provare ad arrivare a Luca Ranieri.

La risposta dal Viola Park è stata un secco no, mentre a questo giro è la società scaligera a farne richiesta a quella granata. Come riporta TMW, il Verona ha avanzato una richiesta di prestito ai granata per il giocatore, attorno al quale sono attesi sviluppi.