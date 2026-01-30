Parma, Nicolussi Caviglia ringrazia la Fiorentina: "Auguro il meglio alla società"
Hans Nicolussi Caviglia, ex centrocampista della Fiorentina, presente nella rosa di Paolo Vanoli fino a qualche giorno fa, si è presentato poco fa in conferenza stampa come nuovo giocatore del Parma. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "È un ritorno molto piacevole per me. Sono stato qua pochi mesi ma già avevo capito la società e la città. Ringrazio molto la società, anche il mister con cui ho già parlato. Spero di meritarmi la stima dei tifosi". Sull'esperienza a Firenze ha invece aggiunto: "Auguro il meglio alla società e ringrazio coloro con cui ho lavorato".
