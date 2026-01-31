Brekalo lascia già la Spagna. Il croato ha l'accordo con l'Hertha Berlino

Brekalo lascia già la Spagna. Il croato ha l'accordo con l'Hertha BerlinoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 13:45Ex viola
di Redazione FV

Dopo la partenza dalla Fiorentina di pochi mesi fa in direzione Real Oviedo, Josip Brekalo si accinge a tornare in Germania, dove ha vissuto probabilmente la parentesi migliore della sua carriera con la maglia del Wolfsburg. Come riferisce TMW, infatti, il fantasista croato avrebbe trovato un accordo per un contratto biennale e mezzo con l’Hertha Berlino, club di seconda divisione tedesca, pronto ad accoglierlo per la seconda parte della stagione.