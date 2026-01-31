Cuesta su Nicolussi Caviglia: "Con lui il centrocampo è completo. È versatile"

vedi letture

Il mister del Parma, Carlos Cuesta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, parlando, tra i veri tempi, anche del mercato di gennaio e, in particolare, del nuovo acquisto oramai ex viola, Nicolussi Caviglia: "La società lavora come ha fatto sempre, in modo che la squadra sia la migliore possibile. Il mio focus è sempre lo stesso: aiutare al massimo questi ragazzi a raggiungere gli obiettivi e ad aumentare il livello di prestazione. I nuovi arrivi ci possono aggiungere valore, per questo sono qua. Siamo convinti che lo faranno".

Sul centrocampista ex viola da poco arrivato alla corte ducale: "È' Un giocatore versatile: può fare il doppio play, il mediano o il play da solo. Ha grandi letture per essere sempre in grado di ricevere la palla e capacità di progredire. Ha capacità che ci possono aiutare. Abbiamo un centrocampo completo, con diversità di caratteristiche. Lui può aiutarci a essere una versione migliore di noi stessi".

Sulla possibilità di poter schierare il centrocampista italiano come mezzala di inserimento: "Lo ha fatto in passato, quindi lo può fare. Io penso che l'aspetto di arrivare in area viene condizionato dagli step precedenti. Non si può limitare al discorso se arrivano o meno in area, dipende anche dal processo precedente. Nicolussi ci può aiutare, anche con la sua abilità di calciare dal limite. Ci può aiutare a progredire con la palla".