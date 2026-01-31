Ufficiale Meteora in viola, Rasmussen riparte in Germania: ha firmato col Kaiserslautern

Jacob Rasmussen riparte dal Kaiserslautern. Il difensore centrale danese, meteora in Serie A con le maglie di Empoli e Fiorentina, lascia il Salisburgo e approda in Germania, portando esperienza internazionale e solidità a un reparto arretrato che il club voleva rafforzare in vista della seconda parte di stagione.

Lo annuncia la stessa società tedesca, col comunicato seguente: "Classe 1997, quello di Rasmussen è un profilo dal curriculum importante. Nato in Danimarca, ha mosso i primi passi tra Næsby e Odense, prima di completare la propria formazione calcistica in Germania, nel settore giovanile dello Schalke 04. Con l’U19 ha conquistato anche il titolo di campione nazionale, mostrando fin da giovane personalità e qualità tecniche rilevanti. Nel corso della sua carriera, Rasmussen ha maturato esperienze in diversi campionati europei e a livello internazionale; dopo aver vestito anche le maglie di Empoli e Fiorentina, l’ultima tappa è stata Salisburgo, dove si è affermato come titolare fisso: in questa stagione ha collezionato 16 presenze in campionato, sei in Europa League, quattro nei turni preliminari di Champions League e tre gare nella FIFA Club World Cup, confermando affidabilità e continuità ad alti livelli.

Entusiasta il giocatore, che ha definito il Kaiserslautern "un club storico, in crescita e con obiettivi chiari"".