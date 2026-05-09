Berti su Vanoli: "Non scontato rimanere in Serie A. Ha portato risultati"

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L'ex portiere di Fiorentina e Genoa, Gianluca Berti, è intervenuto nel corso di 30° Minuto su Italia 7 parlando del club viola e del lavoro svolto fa Paolo Vanoli fino a ora. Queste alcune delle sue parole: "La nave va portata in porto dopo una stagione deludente come questa. Se si guarda la classifica a dicembre era tremenda, oggi invece abbiamo un sorriso in più. Non era certo scontato rimanere in Serie A. Da quando è arrivato Vanoli i risultati ci sono stati, questo è fuori discussione: ha fatto una cavalcata straordinaria".