Bernardeschi: "Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni. Su Italiano..."

vedi letture

L'ex viola Federico Bernardeschi, attualmente in forza al Bologna, ha concesso un'intervista al Resto del Carlino, parlando del suo ritorno in Italia dopo le recenti critiche: "Io mi sento pronto da quando sono salito su quell’aereo per tornare. Io vorrei giocare sempre. Se così non fosse, dovrei farmi due domande: vorrebbe dire che ho perso le motivazioni. Invece io non vedo l’ora di prendermi le pressioni".

Il Bologna ha subito due sconfitte nelle prime tre gare. Troppa pressione addosso dall'ultima stagione?

"Sicuramente potevamo fare di più. Però va contestualizzato questo inizio, ci sono tante variabili. Sono state due trasferte a Roma e a Milano: comunque due partite giocate e perse uno a zero. Poi abbiamo fatto una grande gara con il Como, a detta di tutti la rivelazione di quest’anno. Calma, i processi non si fanno dopo tre giornate. Siamo sulla strada giusta".

Cosa ne pensa di Italiano?

"Quello che vedete voi è solo il dieci per cento di ciò che chiede il mister. È un allenatore molto esigente, ma i risultati dimostrano che ha avuto ragione. A me piace perché ci somigliamo: è diretto, se deve dirti qualcosa lo fa senza giri di parole. Tra noi il feeling è nato fin dalla primissima telefonata".

Dove può arrivare il Bologna?

"Questo Bologna, per me, è una squadra forte, davvero forte. Quello che ci serve è acquisire piena consapevolezza del nostro valore, compiere quello step mentale. Abbiamo le qualità per arrivare fino in fondo in tutte e quattro le competizioni: sì, anche in Europa League".