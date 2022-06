Il Novara ci prova per Yohan Benalouane. Il nome nuovo per la difesa del club piemontese è proprio il giocatore francese visto in Italia con le maglie di Cesena, Parma, Atalanta e Fiorentina. Attualmente gioca in Grecia con l’Aris Salonicco, la trattativa è in corso per riportarlo in Italia. A riportarlo è Sky Sport.