BELOTTI, Contento per il gol e per la doppietta di Cutrone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante viola Andrea Belotti, ora in forza al Como, è intervenuto in conferenza stampa post gara per commentare la vittoria del Como per 3-2 contro il Verona: "Segnare è bello, sono felice, un attaccante deve segnare. Sono contento di aver fatto gol e della doppietta di Patrick Cutrone. Qui al Como siamo come una famiglia, ho fatto un gol e non voglio smettere. Adesso la squadra ha trovato la quadratura giusta, si vede che siamo in grado di fare bene e creare soluzioni varie. Io so che devo essere pronto e mettere in difficoltà il mister per la scelta".