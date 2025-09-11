Angelo Di Livio è fiducioso: "La Fiorentina può fare benissimo. Kean, il migliore in Italia"
Angelo Di Livio, ex giocatore della Fiorentina e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per parlare della nuova Nazionale di Gattuso, del derby d'Italia - in programma sabato alle ore 18.00 all'Allianz Stadium - e anche di Fiorentina. All'ex capitano dei Viola è stato chiesto cosa ne pensansse della nuova Fiorentina di Stefano Pioli e si è espresso così: ""Sì, mi piace. Ha costruito una buona rosa, prendendo uno dei migliori attaccanti in Europa, Dzeko, anche se non è più giovanissimo.
Ha Kean, che è forse in questo momento il miglior attaccante in Italia. C'è da amalgamare tante situazioni, ma secondo me è una Fiorentina che può fare benissimo quest'anno"
