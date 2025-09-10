Jesse Marsch (Ct Canada): "Vlahovic lo volevamo al Lipsia nel 2018 ma lo prese la Fiorentina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 18:10Ex viola
di Redazione FV

Il Commisario Tecnico del Canada, ex allenatore del Lipsia, Jesse Marsch ha rilasciato un'intervista al quotidiano torinese TuttoSport per parlare del nuovo acquisto della Juventus Jonathan David e di Dusan Vlahovic. Questo il retroscena riguardante un interesse ai tempi del Lipsia per l'ex centravanti della Fiorentina: "La concorrenza per David nell'attacco bianconero? Mi piace molto anche Vlahovic, è un attaccante forte, pensi che lo avremmo voluto al Lipsia (nel 2018, quando Marsch era il vice allenatore della squadra, ndr), ma la Fiorentina riuscì a soffiarcelo...

Di una cosa sono certo, diciamo che non rimarrete delusi da Jonathan David, mi creda".