La Fondazione Niccolò Galli ha inaugurato un campo di calcio all'interno dei giardini di Campo di Marte: le immagini
La Fondazione Niccolò Galli ha inaugurato oggi pomeriggio il nuovo campo da calcio realizzato presso il Giardino Niccolò Galli a Campo di Marte alla presenza di Giovanni Galli e della sua famiglia oltre ai soci e tanti amici della Fondazione e alle autorità cittadine.
Il campo rappresenta l’obiettivo principale del 2024, realizzato grazie al fondamentale contributo di sponsor, sostenitori e amici della Fondazione, e grazie ai fondi raccolti nel corso dell’anno e in occasione della 22ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le immagini del "taglio del nastro" di FirenzeViola.
