Fiorentina-Napoli, 21mila spettatori al Franchi: restano solo mille tagliandi
Prosegue la vendita dei biglietti per la partita Fiorentina-Napoli di domani sera alle 20.45. Al momento sono 21mila gli spettatori che tra biglietti e abbonamenti si sono già assicurati il posto. E a disposizione restano solo 1000 tagliandi. Come è noto sono solo 300 i biglietti a disposizione dei residenti in Campania e fidelizzati, nel settore ospiti.
