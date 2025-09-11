Sampdoria, Barak: "Non ho perso l'ambizione altrimenti sarei rimasto a Firenze"

L'ex centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, passato in prestito alla Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport raccontando come è nata la trattativa: "L’ho saputo la mattina del primo settembre ma negli ultimi tre giorni del mercato c’era una grande confusione. Ho capito subito che questa era una grande opportunità, perché volevo giocare, cercavo il campo e nient’altro. Senza fame e fuoco dentro non si va da nessuna parte. Mai io non ho perso l’ambizione.

Altrimenti sarei potuto rimanere a Firenze, fare la mia vita, prendere i soldi e vivere sereno. A livello personale vedo il mio arrivo alla Samp come una grande opportunità. Credo di poter aiutare il club e la squadra così come loro potranno fare con me, alla ricerca di grandi prestazioni, per alzare il livello collettivo e personale. Ho grande fame, perciò ho accettato questa sfida".