Ufficiale Adli è un giocatore dell'Al Shabab. Il comunicato del club arabo e le cifre

Adesso è anche ufficiale, addio al Milan e approdo all'Al Shabab per Yacine Adli. Il centrocampista classe 2000 è stato annunciato dal club di Saudi Pro League tramite i propri canali ufficiali, per un'operazione complessiva da circa 8 milioni di euro, dei quali 7 di parte fissa e 1 di bonus. Per Adli ricco contratto fino al 2028, da 6 milioni di euro a stagione.

L'Al Shabab è una delle squadre più attive in queste ultime ore di calciomercato per l'Arabia Saudita e prima di Adli aveva chiuso altri colpi come il portiere svincolato Grohe e il centrocampista Hernandez in prestito dall'Al Ittihad, oltre a un altro trasferimento a titolo temporaneo interno quale Saad Balobaid, terzino 25enne preso in prestito dall'Al Ahli. Adesso manca un ultimo colpo, quello che dovrebbe portare allo svincolato Josh Brownhill, ex Burnley.

Adli è stato acquistato dal Milan nell'estate del 2021, ma è rimasto in prestito al Bordeaux per un anno prima di arrivare effettivamente in rossonero. Nei suoi anni al Milan il centrocampista francese classe 2000 ha messo insieme 39 presenze e 1 gol tra tutte le competizioni. Lo scorso anno, nel periodo trascorso in prestito alla Fiorentina, per Adli sono state invece 35 le apparizioni, con 5 gol segnati.