Primavera, domani alle 15:00 c'è Roma-Fiorentina: le curiosità della sfida

Sfida ad alto coefficiente di difficoltà nel campionato di Primavera 1 per la Fiorentina capolista. Nella 4° giornata, infatti, i ragazzi di mister Galloppa saranno ospiti della Roma, formazione che sarà sicuramente una delle protagoniste di questa stagione nonostante un inizio altalenante per la squadra di mister Federico Guidi. Solo 4 punti tra Sassuolo, Atalanta e Parma per la squadra capitolina che vorrà rialzarsi per colmare subito il gap di 3 punti con la squadra gigliata.

Per la Fiorentina, invece, 7 punti in 3 partite e primo posto in classifica, frutto di due vittorie contro Inter e Torino e un pareggio contro il Genoa. Giocatori chiave della sfida saranno, dalla parte giallorossa, il trequartista Mattia della Rocca e il mediano Alessandro Romano, mentre, dalla parte viola, l'attaccante Riccardo Braschi e l'ala destra Giorgio Puzzoli.

Fischio d'inizio domani, 13 settembre, ore 15:00, allo stadio Tre Fontane.