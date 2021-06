BAIANO, Se salta Italiano, Gonzalez dove lo metti?

L'ex attaccante viola, Francesco Baiano, si è così espresso su Vincenzo Italiano e non solo: "I suoi giocatori hanno sposato una filosofia di calcio propositiva, lo conosco dai tempi di Trapani. L'anno scorso con lo Spezia pensavano già tutti che fosse spacciato e invece si è salvato, io oltretutto non penso sia una scommessa quella di Italiano a Firenze. Poi è chiaro che se lo confrontiamo con i vari Sarri e Spalletti è un rischio, ma dei giovani è senz'altro uno dei migliori. Gattuso? E' normale che tra i giocatori ci possa essere dello sbandamento. Su Vlahovic ho sempre detto che deve rimanere almeno per altri due anni a Firenze, per poi presentarsi a un top team per fare il titolare: ecco, ora se fossi in lui avrei un milione di dubbi. Gattuso poteva portare disciplina, giocatori importanti e dopo venti giorni è saltato tutto. Inoltre una domanda me la faccio: se Rino si è presentato dalla Lazio dicendo 'ho già dato la mia parola a Comisso' perché dopo venti giorni se ne va via? E poi, immaginiamo che Italiano salti: se arriva un allenatore che predilige il 3-5-2, Gonzalez dove lo metti? Fuori ruolo. Per me quando costruisci una squadra devi avere già l'allenatore".