BADELJ, Dovessi far gol alla Fiorentina non esulterei

Milan Badelj, centrocampista della Lazio, ha parlato dall'Istituto San Giovanni Evangelista di Roma, dove ha risposto alle domande di alcuni bambini. Interessante, in particolare, quella sull'eventuale esultanza in caso di gol contro una sua ex squadra: "Se dovessi segnare alla Fiorentina non esulterei. Mi sono lasciato con gli ex club in modo corretto e rispettoso. Se segnerò quindi non esulterò. Però posso capire anche chi fa diversamente, dipende da come ti sei lasciato o come hai vissuto quelle esperienze".