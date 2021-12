BABACAR, 2021 difficile: ringrazio Dio di essere vivo

L'ex attaccante viola, ora all'Alanyaspor in Turchia in prestito dal Sassuolo, fa un bilancio del suo 2021 in cui ha rischiato la vita o comunque di non poter più giocare per un problema cardiaco accusato in allenamento: "L’anno 2021 e stato difficile con tanti problemi di salute e personale però ringrazio dio che sono ancora vivo e ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto e vi faccio gli auguri di buon anno in salute felicità è amore"