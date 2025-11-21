Chi corre di più in Serie A: Fiorentina terzultima e 13esima per km percorsi palla al piede

Due interessanti classifiche stilate dal Corriere dello Sport in merito a quanto corrono le squadre di Serie A. Il Napoli è la squadra che in assoluto ha percorso il maggior numero di chilometri dell’intera Serie A, con una media 119,67 km a partita. Poi c'è la Juve e a completare il podio la Cremonese. In questa speciale classifica la Fiorentina è terzultima, prima solo di Atalanta e Roma che sono le squadre che corrono meno in tutto il campionato.

Però se si dà un'occhiata all'altra classifica, ovvero quella dei km totali percorsi con la palla al piede si vede come ad esempio la Roma sia sesta invece che ultima. A comandare questa seconda classifica c'è proprio la Juventus, prossima avversaria della Fiorentina. Mentre la squadra gigliata si trova solamente in 13esima posizione.