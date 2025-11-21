FirenzeViola Il 'mal di gol' della Fiorentina: 4^ per sterilità offensiva. Kean, batti un colpo

La Fiorentina soffre di un discreto ‘mal di gol’. Se è vero che subisce gol con una preoccupante facilità (più di tutti in campionato), lo è altrettanto che fatica in abbondanza a segnarne. In questo caso non si tratta di un primato, ma quasi di un podio: peggio dei viola hanno fatto Verona (6), Parma (7), e Lecce, Pisa, Genoa (8). Il quarto dato più negativo se lo aggiudicano Gudmundsson e compagni, a quota 9 gol fatti. Per sopperire alle tante reti incassate servirebbe molto più cinismo là davanti.

I paragoni spietati.

Il confronto con lo scorso anno è impietoso: di questi tempi nel 2024 la Fiorentina aveva già siglato 22 reti. La manovra offensiva era decisamente più organizzata e prolifica, non a caso la squadra occupava le alte vette della classifica. Così come l’anno prima, all’undicesima giornata, i viola avevano già messo a referto 18 reti. Oggi come non mai c'è un problema di concretezza, che rende sterili pure quelle poche azioni create finora. Serve un cambio di marcia deciso e repentino.

Kean, batti un colpo.

Il rilancio deve partire prima di tutto dalla testa dei singoli interpreti: specie Kean, vero e proprio faro del reparto offensivo viola da un anno a questa parte. La sua permanenza alla Fiorentina aveva rincuorato i tifosi, che dal gennaio 2022, con l'addio di Vlahovic, fino all'estate 2024 non avevano più avuto il piacere di applaudire un vero bomber. Dopo le 25 reti della scorsa stagione, l'aspettativa si è alzata. Adesso è a quota 2: la speranza è che con Vanoli possa tornare decisivo e continuo.