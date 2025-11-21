Spalletti: "Sono sereno a essere allenatore juventino anche a Firenze"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Abbiamo lavorato ma non avevo molti giocatori a disposizione. Ieri in allenamento ho visto qualcosa di nuovo, perciò è bella questa disponibilità dei giocatori. Qui sono super organizzati, i giocatori li vanno a raccattare e te li consegnano a domicilio, meglio di così non si può. Nonostante qualcuno avesse 10 ore di volo ieri hanno voluto esserci, noi abbiamo dovuto fare un po' attenzione. Qualcuno ha fatto differenziato, oggi sono tutti a disposizione".

Come mai faticate tanto in zona gol? E come sta Vlahovic?

"Si fa sempre riferimento ai numeri, non possiamo fare a meno di utilizzarli. Il lavoro vero è quello di riuscire a trovare una stabilità dove poggiare la forza della squadra, non andare a correggere questa cosa o quella. È un discorso di creare qualcosa che venga riconosciuto dai calciatori. Ho detto alla squadra che sono in linea di quello che pensavo di loro e sono contento di aver trovato quello che speravo. Noi abbiamo tante cose e sono cose importanti. Ora dobbiamo riconoscere questi momenti e di saperle mettere in pratica nei momenti giusti, perché noi abbiamo quasi tutto".

Quali sono i segnali di crescita della squadra?

"Quello che ho detto adesso. Noi abbiamo delle qualità e dobbiamo basarci su queste. Noi dobbiamo saper riconoscere i momenti dove usare le nostre qualità. È sempre un lavoro del comportamento del blocco squadra: cosa fare in quale momento della partita. Questa è la cosa difficile da fare e si lavora soprattutto su questo".

Come vive il suo ritorno a Firenze?

"Ci sono già stato a Firenze e la conosco bene, perché ho passato tanto tempo lì. Io accetterò qualsiasi situazione che mi troverò davanti. Entrerò in campo da allenatore della Juventus e accetterò tutto. Io ho sempre rispettato tutti e non ho debiti con nessuno e sono sereno ad essere l'allenatore della Juventus anche nello stadio di Firenze. Io mi aspetto una grande partita, perché troveremo una squadra e una città intera che darà il massimo, perciò sarà una partita molto difficile. Io mi aspetto che si faccia vedere che siamo professionisti da Juventus".

Pensa di passare alla linea a 4?

"È una cosa che abbiamo accennato e dobbiamo andare a valutare. Abbiamo bisogno di tempo per fare questo, perché abbiamo fatto pochi allenamenti. Per la difesa a 4 dobbiamo recuperare determinati giocatori e avere delle alternative per andare dentro con forza".

Come sta Yildiz?

"Dentro la situazione del rinnovo... non spetta a me. La guardo, la ascolto e poi è la società che sa cosa fare. Yildiz per me è facile: è quello - e ne abbiamo altri -, che spacca i moduli, gli schemi. E' quello della fucilata nella notte. Chiunque accende un dialogo con Yildiz vuol dire accenderlo con la squadra. Lui sa stare dentro la squadra, ha i comportamenti del leader di squadra e per me è il massimo".

È possibile modificare il calendario per la Nazionale?

"Per me non è un problema per quello che mi hanno detto. Io mi sono versato molto più olio bollente di quello che mi hanno voluto versare. Secondo me ci siamo resi conti che il percorso sarebbe stato questi e siamo in corsa per il nostro obiettivo. Ora tutti si sono resi conto che abbiamo avuto a che fare contro una squadra forte come la nostra. Noi abbiamo una nazionale forte. Ora bisogna sostenere i giocatori e il nostro commissario tecnico. Noi possiamo aiutarla volendo bene alla Nazionale. Io voglio bene ai calciatori, anche a Gattuso e meritano il mio bene.Meritano il mio bene. Da allenatore della Juventus dico che se ci fosse qualcosa di cui ha bisogno la nazionale da me noi saremmo contenti di poterli mettere a disposizione quelle che sono le necessità per portare dei contributi di tempo, disponibilità che possa aiutare ad arrivare al Mondiale che è una cosa che sono convinto avverrà ma se si può dare una mano diamola tutti insieme".