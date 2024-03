AVRAMOV, Spero che il mio stadio porti fortuna ai viola

Lo stadio Bozsik di Budapest dove domani sera si giocherà la gara Maccabi-Fiorentina vede tra i protagonisti un ex viola, Vlada Avramov, attuale preparatore dei portieri dell'Honved, la squadra ungherese che gioca proprio in quello stadio. L'ex gigliato ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport: "I ricordi che ho dell'Italia sono bellissimi. Sono stato per 15 anni in città stupende. Ho trovato tanti amici con cui ancora mi sento, come ad esempio Mutu, Nainggolan e Frey".

Sulla gara di domani della Fiorentina ha detto: "Spero vinca 5-0 perché secondo me è la più forte, giocherà nel mio stadio e spero le porti fortuna. Terracciano? È cresciuto tantissimo, spero arrivi una chiamata anche dalla Nazionale perché è da un paio d'anni che gioca a grandi livelli".