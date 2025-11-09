FirenzeViola Staff di Vanoli tra due fedelissimi e qualche novità. E un retroscena sul vice

L'allenatore Paolo Vanoli tornerà al lavoro mercoledì con doppie sedute di allenamento con il suo staff che piano piano si va delineando. Daniele Cavalletto, come già noto, sarà il suo vice in una sorta di scambio di allenatori in seconda con Farioli visto che lo ha avuto nello staff fino alla scorsa stagione e che nel frattempo si è preso il vice del neo tecnico viola al Torino, Lino Godinho, al Porto.

Il retroscena

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola, il secondo poteva essere un fiorentino doc ed ex tecnico del settore giovanile viola, Matteo Cioffi, andato però proprio qualche giorno prima allo Spezia con Donadoni.

La novità

Un'altra novità nello staff di Vanoli, come collaboratore tecnico, sarà Cristian Ceballos Prieto, ex calciatore della cantera del Barcellona e Tottenham che ha sviluppato la sua carriera in giro per il mondo, chiusa poi in Azerbaigian al Sabah dove ha mosso i primi passi in uno staff tecnico, facendo anche la Conference League. Già oggi era a Genova.

Due fedelissimi

Vanoli porta con sé poi due fedelissimi dai tempi dello Spartak Mosca, il preparatore atletico Giampiero Ascenzi e il preparatore dei portieri Marco Zuccher con lui poi anche al Venezia e al Torino. Riguardo ai portieri rimanendo anche Dall'Omo e Bianchi, che erano già alla Fiorentina dalla scorsa stagione e dunque non nello staff di Pioli, Zuccher molto probabilmente sarà inserito come collaboratore tecnico. In settimana sarà ufficializzato tutto lo staff (tra match analyst ed altri collaboratori) con qualche pedina sistemare all'ultimo tuffo vista qualche defezione; il lavoro per tutti loro non mancherà.