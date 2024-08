ARTHUR, Lo vuole la Lazio, rimane il problema ingaggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Arthur Melo è uno degli obiettivi per il centrocampo della Lazio. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport, sottolineando come i biancocelesti siano in cerca di rinforzi in mediana e oltre a Folorunsho, abbiano messo il mirino anche sull'ex regista della Fiorentina. Il brasiliano è in uscita dalla Juventus, disposta a lasciarlo partire anche in prestito senza obbligo di riscatto.

Il problema per la Lazio è lo stesso che si era palesa per i viola di fronte a un ipotetico ritorno: l'ingaggio. Arthur percepisce 6 milioni dai bianconeri, troppi per il club di Lotito che per intavolare la trattativa necessita una partecipazione della Juventus al pagamento dello stipendio. Una situazione che può evolvere nelle ultime ore di mercato.