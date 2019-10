AMORUSO, Spintoni di Ribery da bambino stupido

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così dei temi di casa viola: "Il pareggio contro la Lazio, che ci ha creduto di più, sarebbe stato il risultato più giusto. Il problema della Fiorentina è il non aver alternative all'altezza dei titolari, ma anche la fase difensiva non è stata buona domenica scorsa. Immobile era solo in area al 90', sul secondo gol c'è stata una dormita clamorosa generale. La Lazio, reduce dall'Europa League, correva più di noi, non è una cosa accettabile: ho visto giocatori con i crampi. Ribery? Era in netto calo fisico, non riusciva più a dare quello che dà di solito e quindi è stato sostituito. Era arrabbiato, ma con gli spintoni ha rischiato più di tre giornate di squalifica, non puoi mettere le mani addosso ad un arbitro, specialmente se sei un giocatore di un certo calibro come lui: sono cose da bambino stupido. Lirola? Mi sembrava corresse come un dannato, Caceres era out, bisognava passare alla difesa a quattro: non ho capito il cambio. Sottil? Il secondo gol della Lazio ed il rigore sono arrivati dalla sua parte, ma in fase difensiva ha sempre avuto problemi. Pedro? Non si può ancora fare affidamento su di lui, ma ha delle buone movenze. Se non gioca c'è un motivo, Montella non è uno stupido".