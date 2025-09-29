Amoruso duro contro i viola: "A parte De Gea tutti fanno il compitino"

Nel post-partita di Pisa-Fiorentina, su Rtv38, spazio a Lorenzo Amoruso. L'ex difensore ha parlato così, durante la trasmissione 'Viola', del momento della squadra di Stefano Pioli: "Si parlava di Champions quest'estate, invece adesso guardate che classifica abbiamo d'avanti. Anche col Pisa l'atteggiamento di alcuni calciatori è stato quasi remissivo. In cinque partite di campionato non c'è stata un'idea, qualcosa da segnalare.

Salvo solo il primo tempo col Como per adesso. Avete visto il Pisa come lottava? De Gea a parte, gli altri fanno il compitino. E poi vi dico che a maglie invertite adesso saremmo tutti arrabbiati, perché il fallo di mano di Pongracic è rigore tutta la vita".

