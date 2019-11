AMORUSO, Ad oggi Milenkovic non è da Barcellona

L'ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato così alcune tematiche sulla Fiorentina: "I viola sono stanchi; nelle ultime partite hanno corso poco. La sosta sarà servita per recuperare le energie anche perché adesso inizia un periodo complesso formato da partite complicate. Milenkovic? Lo voleva lo United. Incontrati un intermediario di mercato che mi disse ciò. Ad oggi per me non è un giocatore da Barcellona. Gara col Verona? Credo che Montella schiererà il 4-3-3".