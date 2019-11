AMERINI, Proverei il tridente Vlahovic-Chiesa-Ribery

L'ex viola Daniele Amerini ha parlato così delle scelte offensive che Montella può prendere in vista di Verona: "Io proverei il tridente con Vlahovic punta e Chiesa-Ribery sulle fasce. Montella potrebbe puntare sul 4-3-3 ma alla fine secondo me confermerà il 3-5-2. Chiesa può giocare in qualsiasi ruolo con le qualità fisiche che ha, bisogna capire però qual è quello migliore per lui: per me dà il meglio da attaccante esterno. Nel 3-5-2 non fa la seconda punta classica, svaria molto sul fronte offensivo".