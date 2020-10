ALBERTOSI, Avrei dato via prima Chiesa. Se sa che...

Enrico Albertosi ha detto la sua ai microfoni di TMW sulla questione legata a Federico Chiesa: "Se sa già di andare alla Juve allora farebbe bene a non giocare questa partita. Si impegnerà ma che succede se c'è qualche contrasto rischioso? Se c'era la possibilità, lo avrei dato via prima per poi cercare qualche giocatore forte per sostituirlo, cosa peraltro non semplice. Ora serve una punta forte, vedo che le occasioni vengono create però poi occorre segnare. Con l'Inter la Fiorentina ha fatto una bella impressione però poi ha sbagliato dei gol che sono costati la sconfitta".