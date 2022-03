AIC, Vlahovic miglior giocatore di febbraio

Al suo primo mese in bianconero, l'ex viola Dusan Vlahovic è stato eletto miglior giocatore di febbraio dall'AIC, Associazione Italiana Calciatori, che lo ha premiato oggi. Nella motivazione si legge: "A febbraio 2022 Dusan Vlahovic ha segnato tre gol in quattro partite. Tre gol non banali, arrivati nelle due vittorie della Juventus contro Verona ed Empoli. Sono questi gol che gli hanno permesso di raccogliere quasi il 60% dei voti dei colleghi iscritti all’Aic, battendo nettamente Hamed Junior Traorè del Sassuolo, Adrien Tameze del Verona e Gaston Pereiro del Cagliari. Ma è una vittoria la sua che va oltre i gol (anche Pereiro, per dire, ne ha segnati tre, fondamentali per trascinare il Cagliari fuori dalla retrocessione, anche più importanti forse). Questo perché non è stato un mese qualunque per Vlahovic, che negli ultimi giorni del mercato di gennaio è passato dalla Fiorentina alla Juventus, un trasferimento importante per un giovane di 22 anni. Non era scontato, quindi, che Vlahovic riprendesse subito da dove aveva lasciato, con una nuova squadra, nuovi problemi, un nuovo modo di giocare, e invece è successo". Vlahovic era stato MVP già in maglia viola a dicembre.