Adli vicino all'Arabia Saudita. Per l'ex viola pronto un triennale dall'Al Shabab

Yacine Adli potrebbe presto ripartire dall'Arabia Saudita. L'ex centrocampista viola, tornato al Milan dopo non essere stato riscattato dalla Fiorentina, è ai margini del progetto rossonero e la dirigenza guidata da Tare sta cercando di sistemarlo sul mercato, laddove è ancora aperta la sessione estiva. In particolar modo, riporta Tuttomercatoweb.com, il giocatore sarebbe vicino al passaggio all'Al Shabab. L'affare si starebbe per chiudere sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, per il calciatore è pronto un ricco contratto triennale da 6 milioni di euro l'anno, in scadenza il 30 giugno del 2028.