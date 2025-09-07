Adli vicino all'Arabia Saudita. Per l'ex viola pronto un triennale dall'Al Shabab

Oggi alle 12:20
di Redazione FV

Yacine Adli potrebbe presto ripartire dall'Arabia Saudita. L'ex centrocampista viola, tornato al Milan dopo non essere stato riscattato dalla Fiorentina, è ai margini del progetto rossonero e la dirigenza guidata da Tare sta cercando di sistemarlo sul mercato, laddove è ancora aperta la sessione estiva. In particolar modo, riporta Tuttomercatoweb.com, il giocatore sarebbe vicino al passaggio all'Al Shabab. L'affare si starebbe per chiudere sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, per il calciatore è pronto un ricco contratto triennale da 6 milioni di euro l'anno, in scadenza il 30 giugno del 2028.