Adli vicino all'Arabia Saudita. Per l'ex viola pronto un triennale dall'Al Shabab
FirenzeViola.it
Yacine Adli potrebbe presto ripartire dall'Arabia Saudita. L'ex centrocampista viola, tornato al Milan dopo non essere stato riscattato dalla Fiorentina, è ai margini del progetto rossonero e la dirigenza guidata da Tare sta cercando di sistemarlo sul mercato, laddove è ancora aperta la sessione estiva. In particolar modo, riporta Tuttomercatoweb.com, il giocatore sarebbe vicino al passaggio all'Al Shabab. L'affare si starebbe per chiudere sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, per il calciatore è pronto un ricco contratto triennale da 6 milioni di euro l'anno, in scadenza il 30 giugno del 2028.
Pubblicità
Ex viola
Da Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motoridi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Da Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
2 Dzeko sale sul podio dei top scorers, le parole del post gara: "Il secondo gol ha riportato la calma"
3 Gattuso aiuta la Fiorentina e Pioli: Kean torna a segnare e studia (a Coverciano) il tandem con Piccoli
Copertina
FirenzeViolaNon solo Kean. Due volte Dzeko e un Piccoli che scalpita: Pioli ritrova le punte più cariche di prima
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Luca CalamaiCinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com