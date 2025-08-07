Adem Ljajic non si ferma e riparte dall'FK Sarajevo con un ricco aumento di stipendio

Adem Ljajic non si ferma e riparte dall'FK Sarajevo con un ricco aumento di stipendioFirenzeViola.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 14:19Ex viola
di Redazione FV

L'ex attaccante della Fiorentina Adem Ljajic è a un passo dalla firma con l'FK Sarajevo. Secondo MozzartSport, dopo aver giocato nel Novi Pazar (17 gol e 16 assist in 66 presenze ndr), Ljajic è pronto a sbarcare nella capitale della Bosnia-Erzegovina dove a 34 anni percepirà un contratto da 600mila euro a stagione più bonus, con un aumento rispetto alla precedente esperienza di ben 150mila euro. 