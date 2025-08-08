Ufficiale

Adem Ljajic lascia il Novi Pazar: vola in Bosnia e firma con l'FK Sarajevo

L’FK Sarajevo mette a segno un acquisto di grande prestigio: arriva ufficialmente Adem Ljajic, talento cristallino "il cui nome suscita rispetto da anni sui campi europei". Il fuoriclasse serbo metterà la sua esperienza e la sua classe al servizio del club bosniaco.

Nel giorno della presentazione, Ljajić ha parlato con lucidità e determinazione: "Sono venuto qui non solo per giocare a calcio, ma per tornare a sentirlo davvero. Non prometto trofei: l’esperienza mi ha insegnato che non si annunciano, si conquistano. Prometto però che vedrete in me un calciatore pronto a dare tutto per questo stemma, per questi colori e per questa città". 