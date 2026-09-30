FirenzeViola 72' in campo per Njie con la Svezia Under-21. Ma la Polonia si impone 3-0

Serata da dimenticare per Alieu Njie: l'esterno della Fiorentina è stato infatti sconfitto con la sua Svezia Under-21 per 3-0 dai pari età della Polonia a Katovice nella gara di qualificazione agli Europei di categoria in virtù della doppietta messa a segno da Mazurek al 40' e al 58' e dalla rete siglata in pieno recupero (91') da Bak. Un risultato inifluente per Njie, visto che la Svezia era già da tempo tagliata fuori dalla corsa ai primi due posti del girone (dove peraltro è inserita anche l'Italia Under-21 del viola Ndour che domani sarà di scena in Armenia).

Per Njie, partito titolare come esterno sinistro nel 4-3-3 disengato dal ct svedese, 72' in campo prima del cambio con Oppong. Lunedì prossimo altro appuntamento con la sua Nazionale per l'ex Toro: Njie infatti affronterà a Falkenberg (in Svezia) la Macedonia del Nord.