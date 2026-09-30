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72' in campo per Njie con la Svezia Under-21. Ma la Polonia si impone 3-0

72' in campo per Njie con la Svezia Under-21. Ma la Polonia si impone 3-0FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 20:00Primo Piano
di Redazione FV

Serata da dimenticare per Alieu Njie: l'esterno della Fiorentina è stato infatti sconfitto con la sua Svezia Under-21 per 3-0 dai pari età della Polonia a Katovice nella gara di qualificazione agli Europei di categoria in virtù della doppietta messa a segno da Mazurek al 40' e al 58' e dalla rete siglata in pieno recupero (91') da Bak. Un risultato inifluente per Njie, visto che la Svezia era già da tempo tagliata fuori dalla corsa ai primi due posti del girone (dove peraltro è inserita anche l'Italia Under-21 del viola Ndour che domani sarà di scena in Armenia).

Per Njie, partito titolare come esterno sinistro nel 4-3-3 disengato dal ct svedese, 72' in campo prima del cambio con Oppong. Lunedì prossimo altro appuntamento con la sua Nazionale per l'ex Toro: Njie infatti affronterà a Falkenberg (in Svezia) la Macedonia del Nord.